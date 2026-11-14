L’incidente al chilometro 288 in direzione sud, all’uscita di una galleria. La carreggiata, chiusa per consentire i soccorsi, è stata riaperta parzialmente alle 11.25

Quattro auto e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena avvenuto nella mattinata di sabato 14 novembre sull’A2 del Mediterraneo, al chilometro 288 in direzione sud, poco dopo una galleria. Il bilancio provvisorio è di tre persone trasportate in ospedale dal personale del 118.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e del comando provinciale di Cosenza. I soccorritori hanno messo in sicurezza i veicoli, tra cui un’auto alimentata a Gpl.

La carreggiata sud è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Alle 11.25 è stata riaperta parzialmente, consentendo la ripresa della circolazione.