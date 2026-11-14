Lunedì 16 novembre alle 17.30 nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi saranno presentati i risultati di un’indagine sulla sicurezza percepita dalle studentesse dell’Unical sui mezzi pubblici. Chiuderà l’incontro la senatrice Valeria Valente

Quanto pesa il sentirsi al sicuro sulla scelta di prendere un autobus o di tornare a casa da sole? A Cosenza la discussione sulla sicurezza delle donne nello spazio pubblico parte da una situazione quotidiana, quella di chi si sposta con i mezzi pubblici. Lunedì 16 novembre alle 17.30, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, l’incontro Città senza paura metterà a confronto ricerca, testimonianze e politiche urbane. L’appuntamento, promosso da Cosenza Cresce Insieme e dal Centro antiviolenza «Roberta Lanzino», fa parte di Discute la città.

Gabriella Mazzulla, ordinaria di Trasporti all’Università della Calabria, presenterà i risultati di un’indagine rivolta alle studentesse dell’Unical sulla percezione della sicurezza nel trasporto pubblico. Jessica Cosenza, del Centro antiviolenza «Roberta Lanzino», porterà nel dibattito il tema della libertà come misura della sicurezza. Giordana Castelli e Ida Giulia Presta, del Centro interdipartimentale Scienza delle Città del Cnr, parleranno di come dati e partecipazione possano orientare le scelte di chi amministra la città.

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti del sindaco Franz Caruso, di Antonella Veltri, già presidente della rete dei centri antiviolenza D.i.Re, e di Salvatore Giordano, presidente del Consiglio comunale dei Giovani di Cosenza. Introdurrà la consigliera comunale Bianca Rende. Il giornalista Alfonso Bombini modererà le testimonianze e il dibattito.

Le conclusioni sono affidate alla senatrice Valeria Valente, già presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere. Durante l’incontro sarà garantito il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS).