Parte lunedì 28 settembre “Immagina Cosenza – Conversazioni per costruire il domani”, il ciclo di incontri pubblici promosso da Giacomo Mancini per coinvolgere cittadini, professionisti e competenze nella definizione del programma di governo della città per i prossimi cinque anni. L’appuntamento è alle 18:30 al CineTeatro Universal, nel centro storico.

Il primo ospite sarà Giovanni Multari, architetto cosentino e docente di progettazione architettonica e urbana all’Università Federico II di Napoli. Il confronto sarà dedicato all’identità della città e alla rigenerazione dei suoi luoghi, con un’attenzione particolare al centro storico, agli edifici abbandonati, agli spazi pubblici, al paesaggio e alla memoria.

«Noi non ci rassegniamo al declino. Cosenza deve tornare protagonista», afferma Mancini, dirigente del Pd Calabria, presentando l’iniziativa. L’obiettivo dichiarato è costruire il programma attraverso un percorso di ascolto e confronto pubblico.

«Per governare una città occorre una bussola – spiega – e la nostra bussola saranno i cosentini. Vogliamo ascoltare la città, coinvolgere competenze e trasformare idee e proposte in scelte concrete».

Il primo confronto sulla città che cambia

La scelta di Multari non è casuale. Il suo percorso professionale è legato ai temi del recupero dell’esistente e della rigenerazione urbana. Tra i progetti dello studio Corvino+Multari figurano il restauro del Grattacielo Pirelli a Milano, il programma Mantova HUB e interventi a Cosenza, tra cui Piazza dei Bruzi e il comparto dei Rivocati.

Proprio Piazza dei Bruzi rappresenta uno dei primi capitoli significativi della sua attività professionale: il progetto ottenne nel 2000 una targa d’argento al Premio europeo “Luigi Cosenza”.

«Con Giovanni Multari parleremo di come ritrovare la nostra identità, restituire vita agli spazi pubblici e ricucire i quartieri», afferma Mancini, indicando la domanda attorno alla quale ruoterà il primo incontro: come può Cosenza trasformarsi senza perdere la propria storia?

Un percorso verso il programma per le comunali

“Immagina Cosenza” si inserisce nel percorso politico avviato da Mancini in vista delle amministrative 2027. La stampa locale ha già presentato l’iniziativa come una serie di conferenze programmatiche finalizzate a costruire proposte da sottoporre agli elettori.

L’idea è passare da singoli interventi a una visione complessiva della città, mettendo in relazione centro storico, quartieri, spazi pubblici e patrimonio urbano.

«Cominciamo nel cuore del centro storico, perché il futuro ha radici nella nostra storia», conclude Mancini. «La Cosenza di domani cominciamo a costruirla insieme».