Camerieri, cuochi, garzoni di cucina, mozzi, elettricisti, idraulici e trattoristi tra i profili ricercati. I colloqui si terranno nella sede di Sport e Salute, in piazza Matteotti, dalle 9.30 alle 16.30

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Oltre 500 posti di lavoro nel settore marittimo e una giornata di selezioni direttamente a Cosenza. È il Job Day organizzato per mercoledì 30 settembre dal Centro per l’Impiego di Cosenza insieme a Sviluppo Lavoro Italia, nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria.

La ricerca riguarda complessivamente 505 operatori destinati a Grimaldi Lines e coinvolge numerose professionalità legate ai servizi di bordo e alle attività tecniche.

La selezione si svolgerà dalle 9.30 alle 16.30 nella sede di Sport e Salute Spa, l’ex Coni, in piazza Giacomo Matteotti a Cosenza.

I profili ricercati

La fetta più consistente riguarda il settore della ristorazione e dell’accoglienza a bordo. Sono ricercati 200 camerieri di camera, 50 cuochi e 150 garzoni di cucina.

A questi si aggiungono 25 assistenti elettricisti, 30 mozzi, 25 idraulici e 25 trattoristi.

Per alcune delle posizioni indicate è prevista la possibilità di candidarsi anche alla prima esperienza, mentre requisiti specifici, condizioni contrattuali e modalità di partecipazione variano in base al profilo.

Le candidature saranno gestite dai funzionari del Centro per l’Impiego nell’ambito del servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Come candidarsi

È possibile presentare la propria candidatura fino al 30 settembre attraverso il form di registrazione predisposto dalla Regione Calabria nella pagina dedicata all’iniziativa.

Nello stesso spazio sono disponibili le informazioni sui requisiti richiesti per ciascun profilo, sulle condizioni offerte e sulla documentazione necessaria per partecipare alle selezioni.

Dopo Cosenza tappa a Paola

Quella di Cosenza sarà la prima delle due giornate di recruiting organizzate in Calabria.

La seconda e ultima tappa è fissata per giovedì 1° ottobre, sempre dalle 9.30 alle 16.30, al Museo Multimediale San Francesco di Paola, in corso Garibaldi 43.

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è facilitare il contatto diretto tra azienda e candidati, offrendo a chi cerca lavoro nel comparto marittimo la possibilità di sostenere una selezione sul territorio senza doversi spostare fuori regione.