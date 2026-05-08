Sabato 9 maggio alle 21 la compagnia “La Bottega del Sorriso” porta in scena lo spettacolo scritto e diretto da Francesco Rizzo

Un nuovo appuntamento all’insegna della comicità e della riflessione arriva sul palco del Teatro Paolella di Corigliano Rossano. Sabato 9 maggio, alle 21, la Stagione Teatrale Comica “Sipario d’Oro XVI edizione – Premio Molino” propone lo spettacolo “’Na mugghieri femminista”, commedia brillante in tre atti ideata, scritta e diretta da Francesco Rizzo.

La rassegna, ideata dalla compagnia teatrale “Codex 8 e 9” e patrocinata dal Comune di Corigliano Rossano, continua così il suo percorso con una proposta capace di unire intrattenimento popolare, ironia e temi di stretta attualità.

“’Na mugghieri femminista” in scena al Teatro Paolella

A portare in scena lo spettacolo sarà la compagnia teatrale “La Bottega del Sorriso” di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. La commedia racconta la vita di Kata, moglie dedita alle faccende domestiche, abituata a una quotidianità tranquilla e prevedibile.

Accanto a lei c’è Rocco, marito convinto che il ruolo della donna debba restare legato esclusivamente alla casa e alla famiglia. Un equilibrio familiare apparentemente immutabile, che viene però scosso dall’energia della figlia Rosa, giovane femminista decisa a far riflettere la madre sull’importanza dell’autonomia e della realizzazione personale.

Da questo confronto tra generazioni nasce il cuore dello spettacolo, costruito attorno al contrasto tra tradizione e modernità, ruoli di genere, amore familiare e cambiamento culturale.

Equivoci, risate e riflessioni sui ruoli di genere

La trama prende forza da un equivoco che innesca una serie di situazioni esilaranti, trasformando la vicenda familiare in una commedia brillante ma non superficiale. “’Na mugghieri femminista” usa infatti il linguaggio del teatro comico per affrontare temi profondi, legati alla libertà delle donne, alla consapevolezza personale e ai rapporti dentro la famiglia.

Lo spettacolo è liberamente tratto dall’opera “U Femminismu” di Maria Pia Battaglia e propone una narrazione capace di parlare al pubblico attraverso il sorriso, senza rinunciare a una riflessione sulle trasformazioni sociali e culturali.

Il cast della commedia

Sul palco, insieme a Francesco Rizzo, ci saranno Assunta Spirlì, Rosa Ligato, Domenico Marafioti, Tina Muratori, Girolamo Russo, Mimmo Prestileo, Maria Teresa Loprevite e Maria Pia Fazzolari.

Il cast della compagnia “La Bottega del Sorriso” accompagnerà il pubblico dentro una storia familiare fatta di battute, contrasti, incomprensioni e momenti di confronto, nel solco della commedia brillante calabrese.

Biglietti disponibili al botteghino prima dello spettacolo

I biglietti per assistere allo spettacolo potranno essere acquistati direttamente al botteghino del Teatro Paolella prima dell’inizio della rappresentazione.