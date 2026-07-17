Un vasto incendio di vegetazione è divampato nel primo pomeriggio nella zona collinare. In corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area

Un incendio di vegetazione è divampato nel primo pomeriggio nell'area compresa tra Rende e Marano Principato, in una zona che, secondo le prime informazioni, sarebbe quella di Nogiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, e gli agenti della polizia locale, che stanno monitorando la situazione e gestendo la viabilità nelle aree interessate.

Le fiamme hanno interessato una porzione di vegetazione e, al momento, sono in corso le attività per circoscrivere il fronte dell'incendio ed evitare che possa estendersi ulteriormente, anche a causa delle alte temperature e del vento.

Al momento non si segnalano feriti né risultano coinvolte abitazioni, ma la situazione è in continua evoluzione. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sull'origine del rogo e sull'estensione dell'area interessata.