In totale accoglimento delle richieste dell’Avv. Francesco Nicoletti il Tribunale di Catanzaro – sezione Riesame – ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere per Carmine Civale, detenuto presso la Casa Circondariale di Cosenza e coinvolto nell’operazione Ginestra.

L’uomo è accusato del reato di cui all’art. 416 bis c.p., in quanto ritenuto aver svolto compiti esecutivi in seno al sodalizio delinquenziale del quale condivideva il programma criminale, agevolandolo attivamente, e concorrendo con il suo apporto ad esaltarne l’operatività e ad accrescere la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per acquisire e mantenere in modo diretto ed indiretto la gestione e/o il controllo di attività economiche e imprenditoriali, garantendo un capillare controllo del territorio della cosca.

Il Tribunale della Libertà, nella medesima composizione, ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare pure per Antonio Mingrone, anche lui indagato nell’operazione Ginestra. Per quest’ultimo già lo stesso GIP procedente, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, aveva caducato l’imputazione di cui al capo 8) della rubrica imputativa per il reato di scambio elettorale politico-mafioso in concorso con un consigliere comunale del comune di Corigliano-Rossano.

Ciò in quanto anche Mingrone ritenuto, nella provvisoria rubrica imputativa formulata dai Pubblici Ministeri della DDA di Catanzaro, partecipe dell’associazione criminale con il il ruolo di raccordo tra il Locale di Rossano e il “gruppo criminale” di Corigliano. La partecipazione di Mingrone al clan rossanese, secondo gli inquirenti, emergerebbe da acquisizioni documentate dall’informativa del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano Rossano. Lo stesso indagato rimaneva cautelato per un altro capo d’imputazione per il quale ora il Tribunale della Libertà, accogliendo in toto le richieste dell’Avv. Francesco Nicoletti, ha annullato l’ordinanza impugnata con immediata revoca della misura cautelare in atto. Sia per Carmine Civale sia per Antonio Mingrone è stata disposta l’immediata liberazione.