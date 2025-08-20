Un violento incidente ha sconvolto la notte lungo la Strada Statale 18, all’altezza di Acquappesa, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essersi ribaltato con la propria auto. L’automobilista, le cui generalità non sono ancora state rese note, lotta tra la vita e la morte in ospedale.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, l’impatto si è verificato nella tarda serata di ieri. L’uomo stava percorrendo la statale quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. La macchina è finita contro il guard rail con estrema violenza, ribaltandosi e terminando la corsa adagiata di fianco sulla carreggiata.

La scena è apparsa subito drammatica: la vettura accartocciata, i detriti sparsi sull’asfalto e il conducente incastrato tra le lamiere.

I soccorsi

Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati immediatamente, allertando il 118. I sanitari giunti sul posto hanno estratto l’uomo dall’abitacolo in condizioni critiche, trasportandolo d’urgenza in ospedale. Contestualmente sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza l’area e liberare la strada dal mezzo incidentato.

Strada chiusa e disagi

Il tratto di statale interessato è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo, causando pesanti rallentamenti alla circolazione, già intensa per il controesodo estivo.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente hanno operato le forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità