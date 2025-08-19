L’impatto ha coinvolto due Fiat Panda. Le donne alla guida dei veicoli sono state trasportate in ospedale per controlli. Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri

Questa mattina, ad Acri, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente in pieno centro cittadino. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra Via Enrico Fermi e Via Enrico Berlinguer e ha riguardato due Fiat Panda, una delle quali si è capovolta a seguito del violento impatto.

Alla guida delle vetture c’erano due donne. Entrambe hanno riportato ferite lievi e sono state trasferite in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Acri, guidati dal caporeparto Angelo De Marco, che hanno messo in sicurezza la zona e i veicoli coinvolti. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione locale, che hanno effettuato i rilievi del caso. L’episodio ha causato temporanei rallentamenti al traffico nella zona dell’incrocio.