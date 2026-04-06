VIDEO | Due uomini erano a bordo del velivolo proveniente dalla Sicilia quando, per cause ancora in corso d’accertamento, sono finiti sulla spiaggia. Per fortuna nessuna tragica conseguenza
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Uno spaventoso incidente aereo si è verificato questa mattina sulla spiaggia, nella zona al confine tra Cirella, nel comune di Diamante, e Grisolia. Intorno alle 11.30 di questa mattina, un piccolo aereo biposto proveniente dalla Sicilia si è schiantato nei pressi del fiume Acchio, a poche centinaia di metri dalla riva del mare.
Secondo una prima ricostruzione, il velivolo avrebbe perso quota improvvisamente, costringendo il pilota a una drastica manovra di atterraggio.
Nessun ferito
Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. I due occupanti del velivolo, due uomini, sono rimasti illesi e non si è registrato nessun ferito nemmeno tra le persone che in quel momento si trovavano sulla spiaggia di Cirella per trascorrere la Pasquetta.
Le autorità sono state prontamente informate e attualmente sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.