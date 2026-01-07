Incidente nell’area industriale di Corigliano-Rossano. Cittadini e associazioni denunciano criticità strutturali e traffico pesante

Un nuovo incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 106, nel territorio comunale di Corigliano-Rossano, nell’area urbana di Corigliano, in prossimità della zona industriale.

A darne notizia è l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, che da tempo segnala la pericolosità del tratto e chiede interventi urgenti di messa in sicurezza. L’incidente ha coinvolto un tir e un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza della Statale 106 e sulle criticità strutturali del tratto interessato. Sui social, numerosi cittadini hanno commentato l’accaduto, evidenziando comportamenti di guida ritenuti rischiosi e le condizioni della sede stradale.

«Conoscendo la zona, anche in questo incidente noto velocità, strafottenza alla guida e poca attenzione, soprattutto su una strada resa viscida dalla pioggia. Serve più prudenza», scrive un utente.

Altri puntano l’attenzione sull’incrocio teatro dell’impatto: «È molto più pericoloso di quello che porta ai Laghi di Sibari, dove almeno c’è il semaforo».

Non manca chi richiama il tema del traffico pesante: «Troppi tir su una strada non adeguata. Per non parlare della strada del Salice, che dovrebbe essere interdetta a questi mezzi. Quel cavalcavia diventa ogni giorno più pericoloso. Segnalate questo problema prima che accada qualcosa di grave».