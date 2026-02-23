Dopo mesi di attesa il Comitato torna a riunirsi: critiche a Comune, Provincia e Regione. «Serve una mobilitazione popolare, la salute non è negoziabile»

Nei giorni scorsi si è tenuta la riunione del Comitato “Insieme per la Salute”, tornato a discutere dopo tempo ed avendo invano aspettato un promesso ma mai realizzato intervento del Sindaco Faragalli. All’incontro, cui hanno preso parte diversi componenti e cittadini, hanno partecipato esponenti del Forum Ambientalista Calabria, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno del mondo ambientalista regionale alla vicenda dell’Elettrodotto di Montalto.

«Nel corso dell’incontro - dice il coordinatore del comitato Aldo Perri - è stata assunta all’unanimità la decisione di rilanciare con forza e determinazione l’azione del Comitato. L’obiettivo resta chiaro e non negoziabile: ottenere l’interramento dei cavi nei due centri abitati di Pianette e Lucchetta, a tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini».

Il Comitato intende ripartire dal coinvolgimento diretto e attivo della popolazione delle zone interessate, in particolare dei residenti di Pianette e Lucchetta, estendendo la mobilitazione anche ai diversi Comitati, alle Associazioni e alle Istituzioni pubbliche del territorio, a partire dal Comune di Montalto, dalla Provincia di Cosenza e dalla Regione Calabria.

«Con rammarico e indignazione – prosegue Perri - è stato stigmatizzato il silenzio e il totale disinteresse dimostrato finora dalle Istituzioni pubbliche, che avrebbero il dovere di rappresentare e tutelare i cittadini. In particolare, e stato ritenuto del tutto negativo l’atteggiamento del Comune di Montalto e della Provincia di Cosenza, istituzioni che su una questione così rilevante per la salute e il futuro del territorio sinora non hanno fornito risposte concrete né assunto posizioni chiare».

Poi ancora: «Il Comitato “Insieme per la Salute” non intende arretrare. Al contrario, rilancerà la propria attività a largo raggio con nuove iniziative pubbliche che saranno annunciate nei prossimi giorni. Sarà avviata una fase di sensibilizzazione e mobilitazione ancora più incisiva, affinché le istituzioni ascoltino finalmente la voce dei cittadini. La battaglia per l’interramento dei cavi è una battaglia di civiltà, di responsabilità e di rispetto verso le comunità locali. Il Comitato è pronto a portarla avanti con rinnovata energia, trasparenza e determinazione».