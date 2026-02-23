La Consigliera M5S–Sinistra per Rende chiede chiarimenti alla Giunta dopo mesi di code e disagi: «Problemi tecnici e comunicazione inadeguata». Sollecitato anche il PUMS

La Consigliera comunale Rossella Gallo (MoVimento 5 Stelle – Sinistra per Rende) ha presentato un’interrogazione sugli effetti delle modifiche alla viabilità cittadina introdotte a partire da novembre 2025 e sulle criticità emerse in diverse aree della città.

“Negli ultimi mesi – afferma Gallo – una serie di interventi hanno interessato arterie strategiche del territorio comunale. Le numerose segnalazioni di traffico intenso e lunghe code indicano la necessità di una valutazione tecnica approfondita degli effetti prodotti dalle scelte adottate.” Particolare attenzione viene posta alla situazione di Via J.F. Kennedy, dove i cittadini hanno segnalato, anche attraverso i social network, forti rallentamenti e difficoltà di percorrenza, con tempi di attesa molto elevati per tragitti di breve distanza. “Queste segnalazioni – sottolinea la Consigliera – non possono essere liquidate come semplici lamentele, ma rappresentano un indicatore importante del funzionamento reale della viabilità.”

Gallo evidenzia inoltre un ulteriore aspetto critico: “Accanto ai problemi di traffico, emerge anche una difficoltà nel rapporto comunicativo tra Amministrazione e cittadini. Le risposte fornite sui canali social, percepite in alcune occasioni come non pienamente rispettose delle legittime preoccupazioni espresse e improntate a toni a volte perentori o sminuenti, hanno finito per accentuare il senso di disorientamento dei cittadini proprio nel momento in cui i disagi si facevano più evidenti.”

Nell’interrogazione si chiede pertanto se le modifiche alla viabilità siano state precedute da studi aggiornati sui flussi di traffico e se sia attivo un sistema di monitoraggio in tempo reale per valutarne l’impatto. Viene inoltre sollecitata l’attivazione di momenti strutturati di ascolto e confronto con cittadini, commercianti e pendolari, al fine di raccogliere osservazioni, criticità e proposte utili a migliorare le soluzioni adottate.

La Consigliera richiama infine la necessità di avviare la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), strumento strategico per una pianificazione organica e di lungo periodo della mobilità urbana. “Per una città come Rende – conclude Gallo – fortemente interconnessa con i comuni limitrofi, è auspicabile un percorso di pianificazione coordinato, fondato su dati oggettivi, su una visione complessiva e su un dialogo costante e rispettoso con la comunità. La mobilità si governa con competenza, ascolto e buona comunicazione.”