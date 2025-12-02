Impatto in località Toscano tra Corigliano Rossano e Crosia: contusioni lievi per i coinvolti, rilievi in corso e viabilità rallentata

In serata, lungo la strada statale 106, all’altezza della località Toscano tra Corigliano Rossano e Crosia, due auto si sono scontrate provocando rallentamenti. I conducenti e un passeggero hanno riportato contusioni e sono stati assistiti dal personale del 118 intervenuto rapidamente. Le condizioni delle persone coinvolte risultano al momento non preoccupanti.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi utili a definire la dinamica e a coordinare il traffico nel tratto interessato dal sinistro. La carreggiata risulta parzialmente occupata dai mezzi danneggiati, con code alternate e tempi di attesa per gli automobilisti. Le operazioni di rimozione e il ripristino della piena viabilità proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza dell’area.