Smontata per interventi di restyling, l’iconica scritta “Cosenza” sarà presto ricollocata nell’isola pedonale. Operazioni coordinate da cooperativa comunale, Dream Sud e Polizia municipale

Il cuore di Cosenza tornerà presto al centro dell’isola pedonale. L’installazione con la celebre scritta “Cosenza”, per anni punto di riferimento di residenti e turisti su Corso Mazzini, è stata smontata per essere sottoposta a un intervento di restauro completo in vista della ricollocazione.

L’annuncio arriva dal consigliere delegato Francesco Turco, che ha comunicato l’avvio dei lavori ringraziando gli operatori della cooperativa comunale per le operazioni preliminari, la ditta Dream Sud per il trasporto e la Polizia municipale per il supporto logistico.

Il grande cuore rosso è diventato negli anni uno dei simboli più riconoscibili della città, una sorta di “biglietto da visita” informale scelto da cittadini, studenti e visitatori per fotografie, incontri o semplici soste lungo il corso. Il restyling punta a restituire all’installazione decoro e stabilità, dopo i segni del tempo e dell’esposizione continua.

Le operazioni di smontaggio, svolte in sicurezza, sono il primo passo verso il rientro dell’opera nel suo spazio originario, dove tornerà a essere uno dei luoghi più fotografati della città.