Il Comitato di quartiere di Piazza Riforma interviene sul tema della carenza di loculi al cimitero di Cosenza e chiede al sindaco Franz Caruso di avviare con urgenza una programmazione strutturale. La richiesta è chiara: servono nuovi spazi e un vero e proprio piano regolatore cimiteriale in grado di rispondere ai bisogni attuali e futuri della città.

«È un problema che riguarda l’intero Paese, non solo Cosenza», afferma il Comitato, ricordando che in molte città italiane – in alcuni casi, come a Roma, con liste di attesa che arrivano anche a un anno – le famiglie vivono mesi di incertezza prima di poter dare una sepoltura dignitosa ai propri cari. Una condizione che acuisce il dolore e appesantisce un momento già estremamente delicato.

Secondo il Comitato, anche a Cosenza la situazione richiede attenzione immediata e una programmazione a lungo termine per ampliare gli spazi e prevenire nuove criticità. «Siamo certi che le nostre sollecitazioni saranno valutate dall’amministrazione nell’interesse della cittadinanza», conclude la nota.