Nella sede di via Rivocati l’iniziativa con ambasciatore e console cubani. Donazioni di farmaci e raccolta fondi per sostenere la popolazione colpita dall’embargo

Il prossimo venerdì 6 marzo alle ore 18, nella sede di via Rivocati 63 a Cosenza, si terrà un incontro pubblico dedicato alla situazione attuale di Cuba. All’iniziativa parteciperanno l’ambasciatore cubano in Italia Jorge Luis Cepero Anguilar e la console Arasaay D’Angelo Pereira, che incontreranno associazioni, attivisti e cittadini interessati.

Secondo gli organizzatori, Cuba vive oggi una crisi profonda legata soprattutto al rafforzamento dell’embargo statunitense, ampliato negli anni dell’amministrazione Trump e tuttora in vigore. Una pressione economica e politica che si somma alle difficoltà regionali, in particolare alla situazione in Venezuela, e che – sostengono i promotori dell’evento – mira a colpire un modello politico considerato alternativo al sistema capitalista occidentale.

L’incontro sarà l’occasione per analizzare lo stato attuale dell’isola e discutere iniziative di sostegno internazionale. Durante la serata sarà possibile donare farmaci da inviare al Nuestra América Convoy, la carovana umanitaria che partirà il 21 marzo dal Messico con l’obiettivo dichiarato di rompere simbolicamente l’embargo che dura da oltre sessant’anni.

Sarà inoltre presentata la campagna nazionale “Energia per la vita”, con una raccolta fondi destinata al sistema elettro-energetico cubano.

Coordinate per le donazioni:

IBAN: IT58D0501802400000011318730

Intestato a: NEXUS Emilia Romagna ETS

Causale: Energia per la vita

Farmaci richiesti:

– antidolorifici (paracetamolo, ibuprofene)

– antinfiammatori (diclofenac)

– antistaminici (loratadina, cetirizina)

– materiale da pronto soccorso (garze sterili, bende elastiche)

– creme e pomate da banco per irritazioni lievi, ustioni minori e ferite superficiali