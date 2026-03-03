Il sindaco Fabiano ringrazia la Provincia per l’intervento tempestivo. In fase finale la deviazione del fiume e il ripristino della strada, fondamentale per l’area urbana di Zumpano e Rende

Il sindaco di Zumpano, Fabrizio Fabiano, esprime un ringraziamento formale alla Provincia di Cosenza per l’intervento tempestivo sulla Strada Provinciale 234 Riva destra Crati, arteria fondamentale per il territorio. Un riconoscimento che va in particolare al presidente Giancarlo Lamensa e all’ingegnere Gianluca Morrone, per l’attenzione costante dedicata a un’emergenza che negli ultimi giorni ha messo sotto pressione la viabilità dell’area urbana.

Anche oggi, 3 marzo 2026, i lavori sul cantiere proseguono senza interruzioni e risultano in fase avanzata, prossimi alla conclusione. La ditta Nuova Demar S.r.l., guidata dall’amministratore unico Vittorio Mario Perri, ha condotto le operazioni necessarie alla deviazione controllata del corso del fiume, intervento tecnico indispensabile per permettere il ripristino in sicurezza della sede stradale dopo l’ultima esondazione.

La chiusura della SP 234 ha di fatto spostato i flussi di traffico verso Rende, aggravando una rete già congestionata e causando disagi per residenti, pendolari e attività economiche. Il lavoro sinergico tra Provincia, Comune e imprese ha consentito di accelerare le procedure e di riportare il cantiere a una fase conclusiva in tempi rapidi.

«Continueremo a monitorare da vicino gli ultimi passaggi dell’intervento – afferma il sindaco Fabiano – con l’obiettivo di restituire quanto prima sicurezza e normalità alla nostra comunità».