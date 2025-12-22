L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 segnala l’ennesimo incidente avvenuto lungo la Strada Statale 106, questa volta nel centro abitato di Mirto-Crosia.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura e una motocicletta, in un tratto urbano particolarmente trafficato. Fortunatamente, secondo quanto comunicato dall’associazione, non si registrano vittime né feriti gravi, ma l’episodio ha generato grande paura tra gli automobilisti e i residenti.

L’incidente ha avuto immediate ripercussioni sulla circolazione, con code e rallentamenti che hanno interessato l’asse viario per diversi minuti. Sul posto si sono formati incolonnamenti, mentre il traffico è stato regolato per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Ancora una volta la Statale 106 torna al centro della cronaca, confermandosi una strada ad alto rischio, soprattutto nei tratti che attraversano i centri abitati. L’Organizzazione di Volontariato rinnova l’appello alla massima prudenza alla guida, invitando automobilisti e motociclisti a moderare la velocità e a prestare particolare attenzione.