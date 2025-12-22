Auto e moto coinvolte nel centro abitato. Nessun ferito grave, ma traffico in tilt
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 segnala l’ennesimo incidente avvenuto lungo la Strada Statale 106, questa volta nel centro abitato di Mirto-Crosia.
Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura e una motocicletta, in un tratto urbano particolarmente trafficato. Fortunatamente, secondo quanto comunicato dall’associazione, non si registrano vittime né feriti gravi, ma l’episodio ha generato grande paura tra gli automobilisti e i residenti.
L’incidente ha avuto immediate ripercussioni sulla circolazione, con code e rallentamenti che hanno interessato l’asse viario per diversi minuti. Sul posto si sono formati incolonnamenti, mentre il traffico è stato regolato per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti e il ripristino delle condizioni di sicurezza.
Ancora una volta la Statale 106 torna al centro della cronaca, confermandosi una strada ad alto rischio, soprattutto nei tratti che attraversano i centri abitati. L’Organizzazione di Volontariato rinnova l’appello alla massima prudenza alla guida, invitando automobilisti e motociclisti a moderare la velocità e a prestare particolare attenzione.