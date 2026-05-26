Il 33enne di Rossano era stato intubato e trasferito in elisoccorso dopo lo scontro con un’auto tra Frasso e la centrale Enel
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Non ce l’ha fatta il motociclista rimasto coinvolto nel violento incidente stradale avvenuto lungo la Statale 106, nel tratto compreso tra l’area del Frasso e la centrale Enel.
La vittima si chiama Pietro Aloisio di 33enne di Rossano , viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto. Un impatto devastante che aveva fatto apparire sin da subito disperate le sue condizioni.
Soccorso dal personale sanitario del 118, il giovane era stato intubato sul posto e trasferito in elisoccorso in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici, è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico lungo la Statale 106 durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.