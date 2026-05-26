Un'estate che si preannuncia bollente e che tocca inevitabilmente anche il campionato di Eccellenza. Non solo valzer di titoli e calciomercato già in fermento ma, più che altro, panchine che potrebbero cambiare e rivoluzionare gli scenari delle squadre ai nastri di partenza del massimo campionato regionale.

Casting panchina

Tra quelle in cerca di una nuova guida tecnica c'è senz'altro la DB Rossoblù Luzzi. Una stagione in chiaroscuro quella dei cosentini, con la storica vittoria della Coppa Italia Dilettanti da un lato e un campionato che non ha portato le ambizioni sperate dall'altro.

La squadra del patron Gencarelli aveva iniziato l'annata con mister Rosario Salerno, per poi cambiare, a stagione in corso, con Mario Magarò. Subito dopo la vittoria della Coppa Italia Dilettanti, però, ecco il nuovo scossone che riporta lo stesso Salerno in panchina per proseguire fino alla fine. Il binomio però non è destinato a proseguire e le strade tra le parti si separeranno. Questo la società lo sa e si sta già muovendo per individuare un successore in grado di ridare vigore al progetto. Ovviamente ancora la ricerca è vasta e i nomi si susseguono. La grande suggestione sarebbe quella che porta a Salvatore Viscardi, soprattutto dopo il capolavoro culminato con la Serie D sulla panchina del Praiatortora. Suggestione però destinata a rimanere tale dal momento che il giovane tecnico ha forti chances di rimanere a Praia. Sullo sfondo ci sarebbero anche Paolo Infusino e Claudio Morelli, quest'ultimo reduce dall'esperienza in Serie D alla guida dell'Acireale e l'anno prima principale timoniere della favola Sambiase. Nomi che potrebbero cambiare o ai quali potrebbero aggiungersene di altri. Attualmente però questi volti non bisogna escluderli.