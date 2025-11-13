È di almeno tre feriti il bilancio del violento incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 283 delle Terme, nel territorio di San Marco Argentano, a pochi metri dal luogo dove, solo poche settimane fa, aveva perso la vita un giovane di Cosenza.

Secondo una prima ricostruzione, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un impatto frontale avvenuto nei pressi di un ex ristorante della zona, oggi riconvertito in centro di accoglienza per migranti. L’urto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, che hanno provveduto a delimitare l’area e a gestire la viabilità, rimasta temporaneamente interrotta.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti e disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Cosenza per accertamenti e cure. Alcune persone avrebbero riportato traumi di media gravità.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei militari dell’Arma, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando le cause dello scontro.