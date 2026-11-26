Coinvolto un mezzo pesante in un incidente autonomo all'altezza del chilometro 321,400 dell'Autostrada del Mediterraneo. In corso le operazioni per ripristinare la circolazione
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Traffico temporaneamente bloccato sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante nella mattinata di oggi, 26 novembre.
L'incidente si è verificato all'altezza del chilometro 321,400, nel territorio comunale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, determinando l'interruzione della circolazione lungo la carreggiata in direzione Nord.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
Al momento non sono state diffuse informazioni sull'eventuale presenza di feriti né sui tempi di riapertura del tratto autostradale.