Inaugurata in via San Martino la nuova sede del Cav, che dall'inizio dell'anno ha accolto circa cento donne, con 77 nuovi accessi. Superato il rischio di chiusura, il Centro rilancia il proprio impegno tra accoglienza, autonomia economica e cambiamento culturale. Antonella Veltri: «Non sentitevi responsabili della violenza che subite»

Nel 1988 era una piccola stanza presa in prestito, oggi è una casa con nuovi spazi e un progetto che guarda anche alla rigenerazione sociale e culturale della città. A quasi quarant'anni dalla sua nascita, il Centro antiviolenza Roberta Lanzino di Cosenza ha inaugurato ieri, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la nuova sede di via San Martino 23.

Una conquista tutt'altro che scontata per una delle realtà pionieristiche in Italia nella lotta alla violenza maschile contro le donne, nata all'indomani del femminicidio di Roberta Lanzino, in anni in cui persino il vocabolario era privo delle parole necessarie a definire il fenomeno.

«Oggi siamo davvero contente, abbiamo finalmente raggiunto un obiettivo importante, che è quello di avere una sede nel ventre della città di Cosenza, in un quartiere abbastanza degradato, che stiamo rivitalizzando attraverso le nostre attività, che non riguardano solo l'accoglienza alle donne, ma anche l'attività culturale di cambiamento sociale», ha spiegato Antonella Veltri, attivista del Centro antiviolenza Roberta Lanzino e già presidente nazionale di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza.

«Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie alla nostra tenacia, al nostro impegno. Dal 1988 il Centro antiviolenza Roberta Lanzino agisce e vive nella città di Cosenza. È una sede ricca, bella, ricca di spazi e di idee per cambiare il volto anche di questa città».

Dal rischio di chiusura alla nuova sede

Dietro l'inaugurazione c'è una vicenda complessa, segnata dal rischio concreto che il Centro fosse costretto a interrompere le proprie attività. La precedente sede era stata infatti dichiarata inagibile, mentre i nuovi requisiti strutturali introdotti dall'Intesa Stato-Regioni del 2022 rendevano particolarmente difficile individuare una soluzione alternativa.

A sbloccare la situazione è stata l'assegnazione dei locali di via San Martino, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale di Cosenza e formalizzata attraverso una convenzione che garantisce al Centro stabilità per almeno cinque anni.

Determinante anche il sostegno della Fondazione Una Nessuna Centomila e della rete nazionale D.i.Re, grazie al quale è stato possibile realizzare i lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale. Il 3 novembre scorso, a conclusione della visita ispettiva, la Regione Calabria ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento.

«Non è solo una sede a norma e più accogliente per le donne, ma è la prova concreta che Cosenza riconosce il Centro antiviolenza come un presidio indispensabile di civiltà, da proteggere al di là di ogni schieramento», ha sottolineato la presidente del Cav, Roberta Attanasio.

Cento donne accolte dall'inizio dell'anno

A raccontare la necessità di questo presidio sono anche i numeri. Da gennaio 2026 le operatrici del Centro hanno accolto circa cento donne, registrando 77 nuovi accessi.

«In quasi quarant'anni di attività a Cosenza abbiamo visto cambiare radicalmente il rapporto tra le donne e la città: siamo passate dall'essere un punto di riferimento quasi isolato, in anni in cui la violenza era un tabù privato, all'essere parte di una rete istituzionale riconosciuta», ha spiegato Attanasio.

Il fenomeno resta radicato nel territorio, ma è cresciuta la capacità delle donne, anche giovanissime, di riconoscere i segnali della violenza, non soltanto fisica, ma anche psicologica ed economica.

Sul fronte giudiziario, il lavoro delle avvocate del Centro ha accompagnato numerosi procedimenti nell'ambito del Codice Rosso, con l'adozione di misure restrittive e l'emissione di sentenze di condanna. Permangono tuttavia, secondo Attanasio, criticità legate alla formazione specialistica sulla violenza di genere degli operatori sociali e dei consulenti tecnici.

Non solo accoglienza: il diritto a ricostruire il proprio futuro

La disponibilità dei nuovi spazi consentirà di ampliare le attività del Centro, rafforzando i percorsi di prevenzione nelle scuole, l'assistenza alle donne con disabilità e a quelle con background migratorio, spesso esposte a ulteriori forme di isolamento e a ostacoli linguistici, culturali e giuridici.

Particolare attenzione sarà riservata all'orientamento al lavoro e all'autonomia economica, condizioni essenziali per costruire un percorso di uscita dalla violenza.

L'obiettivo è trasformare la sede di via San Martino anche in un luogo di incontro e partecipazione, attraverso laboratori creativi e attività capaci di ricostruire legami sociali e contrastare l'isolamento. Proseguiranno inoltre la collaborazione con l'Università della Calabria, dove è attivo uno sportello antiviolenza rivolto alla popolazione studentesca, e il progetto NODI, finalizzato a rafforzare il coordinamento dei servizi territoriali.

Anche l'arte trova spazio nella nuova casa del Cav. A colorarne le pareti è il progetto “I tre pilastri del rispetto”, il murales realizzato da Beatrice Vigoni, in arte Cryptomadonne, ospite di Gulia Urbana.

Resta aperta, tuttavia, la questione della continuità delle risorse economiche. La presidente Attanasio ha richiamato la necessità di superare la precarietà dei finanziamenti, ancora troppo spesso subordinati alle scadenze delle manovre di bilancio, e di accompagnare il lavoro quotidiano dei centri con scelte politiche strutturali.

Veltri: «Non siete responsabili della violenza che subite»

Nel giorno dell'inaugurazione, Antonella Veltri ha rivolto un invito alle donne che stanno vivendo situazioni di disagio, paura e violenza.

«Non sentirsi responsabili della violenza che subiscono, perché è chi agisce violenza che è il responsabile della violenza che agisce nei confronti delle donne. Rivolgetevi al minimo sospetto al Centro antiviolenza, che saprà accompagnarvi verso un percorso che deciderete insieme».

È in quest'ultima espressione, deciderete insieme, che si riconosce uno dei principi fondanti dei centri antiviolenza: non sostituirsi alle donne nelle scelte, ma restituire loro le condizioni per poterle compiere liberamente.