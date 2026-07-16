Un nuovo arresto nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di droga è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Scalea nell'Alto Tirreno Cosentino. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, si inserisce in una serie di attività mirate al monitoraggio del territorio e al contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti.

I militari dell'Arma, nella mattinata di mercoledì 15 luglio, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un giovane di 25 anni del posto. L'attività ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 90 grammi di cocaina, oltre alla somma in contanti di 680 euro in banconote di vario taglio, ritenuta dagli inquirenti verosimile provento dell'attività di spaccio. La sostanza stupefacente sequestrata sarà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) di Vibo Valentia per i necessari accertamenti tecnici.

Al termine delle formalità di rito, il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, nel rispetto della normativa vigente, l'indagato è da ritenersi presunto innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile.