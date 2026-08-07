«Insieme ai colleghi dei Consigli Direttivi e di tutti gli associati di ANCE Cosenza e Confindustria Cosenza esprimiamo la più convinta solidarietà al collega imprenditore e Presidente di ANCE Calabria Roberto Rugna, al management ed al personale dell’azienda Italiana Gas per il grave atto intimidatorio accaduto nelle scorse ore al cantiere sito a Schiavonea, dove sono state pesantemente danneggiati diversi mezzi utilizzati dall’impresa per la realizzazione, per conto del Comune di Corigliano Rossano, dell’importante lavoro di potenziamento ed efficientamento della rete di raccolta delle acque bianche, atto ad evitare i frequenti allagamenti del lungomare».

Lo dichiarano il Presidente di ANCE Cosenza Giuseppe Galiano ed il Presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante. «L’attentato subìto dai vertici di Italiana Gas si aggiunge, purtroppo, ai tanti denunciati da qualche mese a questa parte da molti altri imprenditori – dichiara il Presidente di Ance Cosenza Giuseppe Galiano – ripropone in maniera cruda le problematiche legate alle pesanti ingerenze esercitate dalla malavita organizzata nei confronti delle attività economiche.

È necessario continuare nell’opera di denuncia e di diffusione della cultura della legalità e della sicurezza, con la certezza della vicinanza dello Stato con le forze dell’ordine a presidio del territorio affinché si possano arginare e debellare accadimenti incresciosi come questo, che finiscono con il turbare e mettere a dura prova il senso di fiducia dei cittadini e degli imprenditori”.

«La speranza – aggiunge il Presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante – è che non si abbassi la guardia da parte della comunità intera, che le forze sane della società facciano quadrato intorno alle imprese, agli imprenditori ed alle istituzioni rispetto a fenomeni che rischiano di compromettere la sicurezza di tutti e, conseguentemente, la crescita del territorio.

L’opera delle forze dell’ordine va ulteriormente sostenuta affinché possa svilupparsi, in maniera diffusa, il senso della giustizia che trova nel concetto della legalità e del rispetto delle regole la sua più importante affermazione”. “Ancora una volta ribadiamo l’impegno del sistema associativo – concludono i Presidenti Galiano e Perciaccante - a non lasciare mai soli gli imprenditori colpiti da attentati, intimidazioni o richieste estorsive da parte della criminalità, mettendo in campo tutte le iniziative utili a garantire la libertà di operare e fare impresa».