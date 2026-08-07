«Martedì 11 agosto, alle ore 11, apriremo al traffico la nuova strada Serra Spiga-Mendicino. Con quest'opera consegniamo ai cittadini un'infrastruttura strategica che mette fine ai disagi provocati per anni dal semaforo e cambia concretamente la mobilità di un'intera area della città. È un risultato importante che migliora i collegamenti con Mendicino, rende più sicura la circolazione e conferma la capacità della nostra Amministrazione di trasformare la programmazione in opere realizzate».

Con queste parole il Sindaco Franz Caruso annuncia l'apertura della nuova strada di collegamento Serra Spiga e Mendicino, prevista per martedì 11 agosto alle ore 11. «Ho seguito personalmente tutte le fasi dell'intervento – prosegue Franz Caruso – perché ero consapevole dell'importanza che quest'opera riveste per la nostra comunità. La definitiva eliminazione del semaforo consentirà di fluidificare il traffico, ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza e garantire una viabilità più efficiente e sicura.

È una risposta concreta alle esigenze di un territorio che attendeva da tempo un'infrastruttura di questo livello. Ogni opera pubblica completata rappresenta un investimento sul futuro della città – conclude il Sindaco Franz Caruso –. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per realizzare interventi che migliorino la qualità della vita dei cittadini e rendano Cosenza sempre più moderna, efficiente e competitiva, capace di accogliere e vincere le sfide dello sviluppo e del progresso».