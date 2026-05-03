I bambini coinvolti nel grave incidente avvenuto a Lattarico, in località Campo di Fieno, sono stati dimessi. I due piccoli erano stati ricoverati e tenuti in osservazione nel reparto di Chirurgia pediatrica: uno di loro presentava una piccola escoriazione alla fronte, ma le condizioni cliniche sono risultate rassicuranti e in mattinata è arrivata la dimissione.

Resta invece sotto osservazione la madre dei due minori, anche lei rimasta coinvolta nello scontro.

L’incidente si era verificato nella serata di ieri nella zona di Campo di Fieno e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe coinvolto due auto e quattro persone complessivamente. Sul posto erano intervenute tre ambulanze del 118, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. In una prima fase, tutti i feriti erano stati trasportati in ospedale a Cosenza in codice rosso.

La dinamica del sinistro resta al vaglio delle forze dell’ordine.