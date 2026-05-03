La campagna elettorale a San Lorenzo del Vallo entra nel vivo e si sposta con decisione sul terreno del confronto politico diretto. A segnare questo passaggio sono stati i due comizi organizzati il 30 aprile e il 2 maggio dalla lista “Dalle radici al futuro per il cambiamento”, guidata dal candidato a sindaco Luciano Francesco Marranghello, prima nel centro del paese e poi nella frazione di Fedula.

Due appuntamenti che hanno dato avvio alla fase pubblica della sfida amministrativa, portando il dibattito fuori dalle indiscrezioni e dentro la dimensione del confronto aperto con i cittadini. Dal palco, Marranghello ha impostato il messaggio politico della sua coalizione attorno a una linea precisa: il cambiamento come progetto fondato su competenza, concretezza e stabilità, senza improvvisazioni e con l’obiettivo di offrire al paese una nuova direzione amministrativa.

Accanto al candidato sindaco si sono presentati anche tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, intervenuti sui principali temi amministrativi e sulle criticità del territorio. Un passaggio che ha rafforzato l’immagine di una squadra che prova a mostrarsi già pronta al governo del Comune, con un profilo costruito sulla conoscenza dei problemi locali e sulla volontà di proporsi come alternativa organizzata.

Nel corso dei comizi è emerso con forza anche il richiamo alla partecipazione. L’invito rivolto ai cittadini è stato quello di non restare osservatori passivi, ma di diventare parte attiva di un progetto politico che si presenta come aperto e inclusivo. Un messaggio che punta a intercettare il bisogno di coinvolgimento e a costruire consenso attorno all’idea di una comunità chiamata a condividere il percorso di cambiamento.

Non sono mancati i riferimenti alla situazione amministrativa attuale. Pur senza affondi continui, il tema della coerenza e della chiarezza nelle scelte di governo è stato richiamato più volte, collocando la lista di Marranghello come alternativa alla continuità rappresentata dall’amministrazione uscente.

Il passaggio politicamente più forte è arrivato però sul nodo dei conti pubblici. Marranghello ha infatti lanciato una sfida diretta al sindaco uscente Vincenzo Rimoli, chiedendo un confronto pubblico sul dissesto economico del Comune. È questo il punto che alza il livello dello scontro politico e porta al centro della campagna uno dei temi più delicati per il futuro amministrativo di San Lorenzo del Vallo.