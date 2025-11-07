Stringe il cuore l’immagine di questo lupo, senza vita lungo la statale 107 silana crotonese, nei pressi di Lorica. Il raro esemplare è senza vita, sul ciglio della strada. Immaginiamo che sia morto a causa dello scontro con un veicolo – un’auto o magari un mezzo pesante – che lo ha investito in pieno mentre il lupo, allontanatosi dai boschi, passava proprio di lì. Presumibilmente, l’incidente si è verificato nelle ore notturne, con l’oscurità che ha impedito a chi era alla guida di accorgersi della presenza dell’animale sulla strada e di tentare, per quanto possibile di evitarlo.