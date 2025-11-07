L’animale, allontanatosi dai boschi, molto probabilmente centrato in pieno da un mezzo in transito nel corso della notte
PHOTO
Stringe il cuore l’immagine di questo lupo, senza vita lungo la statale 107 silana crotonese, nei pressi di Lorica. Il raro esemplare è senza vita, sul ciglio della strada. Immaginiamo che sia morto a causa dello scontro con un veicolo – un’auto o magari un mezzo pesante – che lo ha investito in pieno mentre il lupo, allontanatosi dai boschi, passava proprio di lì. Presumibilmente, l’incidente si è verificato nelle ore notturne, con l’oscurità che ha impedito a chi era alla guida di accorgersi della presenza dell’animale sulla strada e di tentare, per quanto possibile di evitarlo.