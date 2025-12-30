Entrambi i calciatori firmeranno un accordo di un anno e mezzo, con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Annuncio previsto nel weekend alla riapertura delle liste

Il calciomercato del Cosenza è entrato nel vivo ancor prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale. Il club rossoblù ha infatti definito gli ultimi dettagli per l’arrivo di Emanuele Emmausso e Pietro Ciotti, due profili ritenuti funzionali al progetto tecnico di Antonio Buscè. Segreto di pulcinella, in quanto la nostra testata aveva anticipato da giorni l’esistenza delle operazioni.

Per l’annuncio formale manca soltanto il via libera del mercato, ma l’operazione è ormai impostata: entrambi i calciatori firmeranno un contratto di un anno e mezzo, con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Un investimento quello voluto dal ds Domenico Roma mirato, pensato per dare profondità e soluzioni immediate alla rosa.

Emmausso, duttilità e qualità per l’attacco

Nel quadro del calciomercato invernale del Cosenza, Emmausso rappresenta il profilo più atteso. L’attaccante, reduce dalla prima parte di stagione con l’Audace Cerignola, è un elemento estremamente duttile: può agire da esterno offensivo, seconda punta o anche da falso nove, offrendo diverse chiavi tattiche allo staff tecnico. La sua capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo lo rende una pedina preziosa, soprattutto in un campionato dove ritmo e adattabilità fanno spesso la differenza.

Ciotti rinforza la fascia

Accanto a Emmausso, il Cosenza è pronto ad accogliere dal calciomercato Pietro Ciotti, terzino proveniente dal Trapani. Un innesto che amplia le rotazioni difensive e che, per caratteristiche, può rappresentare un’alternativa affidabile sugli esterni. In alcune situazioni, Ciotti potrebbe ricalcare il ruolo già svolto da Cannavò, impiegato come terzino destro dopo l’infortunio di Cimino.

Calciomercato Cosenza, big confermati e giovani in prestito

La linea della società appare definita: nessuna rivoluzione nella rosa principale. Salvo offerte ritenute irrinunciabili, l’intenzione è quella di confermare i giocatori chiave, dando continuità al gruppo. Le uniche uscite previste nel calciomercato di gennaio riguardano alcuni giovani che hanno trovato poco spazio nella prima parte di stagione. Tra questi, Barone e Ragone, destinati con ogni probabilità a maturare esperienza attraverso un prestito.

Il calciomercato del Cosenza, insomma, con Ciotti ed Emmausso si inserisce quindi in una strategia di equilibrio: rinforzare senza stravolgere, migliorare la qualità complessiva mantenendo intatta l’ossatura della squadra. Con l’imminente apertura ufficiale del mercato, l’attesa ora è tutta per i comunicati che renderanno ufficiali i primi movimenti rossoblù.