La lettera inviata da suo fratello alla nostra redazione per il tramite del legale di fiducia
Riceviamo e pubblichiamo, tramite l’avvocato Francesco Gelsomino, la nota della famiglia Berlingieri.
Il sottoscritto Berlingieri Cosimo, nato a Cosenza il 02/02/1982, insieme al resto della famiglia d'origine, intende prendere le distanze e dissociarsi dalla scelta di suo fratello Luigi Berlingieri, di collaborare con la giustizia, appresa nel corso di una recente udienza tenuta in Corte d'Assise d'appello a Catanzaro.