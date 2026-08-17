Sono iniziate alle 21.05 di ieri e sono concentrate tra Fuscaldo e Falconara Albanese le ricerche dell’ultraleggero con due persone a bordo scomparso sul Tirreno cosentino nella zona di Fuscaldo.

Il velivolo è partito da Capo d'Orlando (Messina) ed era diretto a Sibari. A segnalare la scomparsa sono stati i familiari dei 2 a bordo facendo scattare il piano ricerca persone scomparse della Prefettura. A supporto è stato inviato anche personale Sapr abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero in versione Sar (Ricerca e soccorso) dell'Aeronautica Militare. I vigili del fuoco hanno effettuato anche riscontri con strumentazione idonea per stabilire una zona di ricerca mediante cono di triangolazione delle celle telefoniche.

L'ultimo contatto, secondo quanto appreso dall'Ansa, è stato agganciato da una cella telefonica di località Sannati a Fuscaldo. Al momento le ricerche non hanno dato esito e proseguiranno per tutta la giornata.