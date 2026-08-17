Sono iniziate alle 21.05 di ieri e sono concentrate tra Fuscaldo e Falconara Albanese le ricerche dell’ultraleggero con due persone a bordo scomparso sul Tirreno cosentino nella zona di Fuscaldo.

Il velivolo è partito da Capo d'Orlando (Messina) ed era diretto a Sibari. A segnalare la scomparsa sono stati i familiari dei 2 a bordo facendo scattare il piano ricerca persone scomparse della Prefettura. A supporto è stato inviato anche personale Sapr abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero in versione Sar (Ricerca e soccorso) dell'Aeronautica Militare. I vigili del fuoco hanno effettuato anche riscontri con strumentazione idonea per stabilire una zona di ricerca mediante cono di triangolazione delle celle telefoniche.

Cronaca

Ultraleggero scomparso nel Cosentino con due persone a bordo, ricerche tra Fuscaldo e Falconara Albanese

Redazione
Ultraleggero scomparso nel Cosentino con due persone a bordo, ricerche tra Fuscaldo e Falconara Albanese

L'ultimo contatto, secondo quanto appreso dall'Ansa, è stato agganciato da una cella telefonica di località Sannati a Fuscaldo. Al momento le ricerche non hanno dato esito e proseguiranno per tutta la giornata.