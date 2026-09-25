Circolazione sospesa per verifiche tecniche alla linea elettrica. Possibili ritardi per Alta velocità, Intercity e Regionali, con limitazioni e cancellazioni

Disagi per il maltempo lungo la tratta ferroviaria tra Nocera Terinese e Lamezia Terme centrale. Secondo quanto appreso un Intercity è fermo a Falerna stazione con circolazione sospesa per verifiche tecniche alla linea elettrica causate, probabilmente, dal maltempo. I treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Sul posto sono intervenuti tecnici ed è stato richiesto anche l'intervento della Protezione civile.

«Al momento - comunicano da Trenitalia - I treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni».