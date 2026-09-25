Si è svolto questa mattina, a Palazzo dei Bruzi, un incontro tra il sindaco Franz Caruso e il presidente di CO.ME.TRA. Aristide Vercillo Martino, alla presenza dell'assessore ai Trasporti Damiano Covelli, della segretaria generale Virginia Milano e del dirigente Francesco Azzato.

Nel corso della riunione è stato chiarito prioritariamente che il servizio di trasporto pubblico locale sarà riattivato da Cometra già dal primo ottobre. Non ci sarà, pertanto, alcun blocco del TPL nella città di Cosenza.

Il presidente Vercillo ha inoltre prospettato il progressivo miglioramento del servizio, con la messa su strada di nuovi pullman già nelle giorni successivi correlati al disbrigo delle pratiche amministrative e ai numerosi adempimenti correlati. L'incontro è servito anche ad affrontare le complesse procedure burocratico-amministrative che il Comune dovrà portare avanti per la definizione di quanto nella nota inviata a Cometra per le attività dei servizi di gestione sosta e parcheggi precedentemente gestite da Amaco.

«Abbiamo risposto con immediatezza alla possibilità concreta di salvaguardare i lavoratori dell'Amaco - afferma il sindaco Franz Caruso - mettendo a disposizione, per come richiesto, la gestione delle aree di parcheggio nel centro cittadino. Per noi la difesa dell'occupazione e la dignità delle persone vengono prima di ogni altra cosa. Quello avviato con Cometra è un lavoro condiviso e sinergico, anche con la Regione, per garantire alla città un servizio di TPL adeguato ai suoi bisogni, migliorarne progressivamente la qualità e, allo stesso tempo, salvaguardare tutti i posti di lavoro».