Alaggio e varo, rifornimento di carburante e un’area per il diporto saranno inaugurati alle domani 26 settembre 11 ai Cantieri Nautici Feraco. L’evento è aperto al pubblico

Il porto di Corigliano avrà un servizio di alaggio e varo, un distributore di carburante e un’area destinata alla nautica da diporto. L’inaugurazione è in programma sabato 26 settembre alle 11, nella sede dei Cantieri Nautici Feraco, in concomitanza con “Mare in Movimento”, manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Motonautica.

Il servizio di alaggio e varo consentirà di portare a terra le imbarcazioni per riparazioni e pulizia delle carene. Il cantiere dispone di una gru da 300 tonnellate e potrà servire barche da pesca, da lavoro e da diporto. Secondo il direttore tecnico Gianluca Feraco, la vasca è la più grande tra Calabria e Basilicata. «I pescatori di Schiavonea aspettavano questo servizio da decenni. Per eseguire i lavori dovevano raggiungere altri porti, con costi e tempi aggiuntivi. Ora potranno farli qui», afferma Feraco. Il cantiere, rimasto fermo per vent’anni, riferisce di avere già ricevuto richieste anche dalla Basilicata e dalla Puglia.

Il distributore, all’interno dell’area portuale, avrà colonnine per benzina e diesel. Sarà a disposizione della marineria locale, delle forze dell’ordine e delle imbarcazioni in transito. La nuova area per il diporto si aggiunge ai 230 posti barca esistenti, che Feraco riferisce essere tutti occupati. I Cantieri hanno presentato richieste di concessione per ampliare la disponibilità: secondo il direttore tecnico, la domanda richiederebbe altri 200-300 posti.

Alla cerimonia sono stati invitati rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali, delle forze dell’ordine, delle organizzazioni sindacali e delle categorie imprenditoriali. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.