Nel pieno dell’emergenza causata dalle avverse condizioni meteorologiche, emerge con forza il senso del dovere e l’abnegazione dei Vigili del Fuoco, chiamati a uno sforzo straordinario per garantire la sicurezza dei cittadini. Per far fronte alle numerose richieste di intervento, i Comandi provinciali di Vigili del Fuoco di Cosenza e Catanzaro hanno infatti potenziato il dispositivo ordinario di soccorso, richiamando in servizio anche personale libero dal turno.

Una scelta che testimonia l’impegno totale del Corpo in una fase particolarmente delicata, segnata da piogge intense, vento e criticità diffuse sul territorio. Squadre operative sono state dispiegate senza soluzione di continuità per rispondere alle emergenze e ridurre i rischi per la popolazione e la viabilità.

Tra gli interventi più significativi rientra quello sulla Autostrada A2 del Mediterraneo, dove, al chilometro 277+400 nel territorio del comune di Rogliano, il transito veicolare in carreggiata sud è stato riaperto parzialmente. Attualmente la circolazione è consentita su una sola corsia, grazie al lavoro continuo dei Vigili del Fuoco impegnati nel ripristino delle condizioni minime di sicurezza.

Nonostante questo primo risultato, tutte le squadre restano operative, con uomini e mezzi ancora schierati sul territorio per fronteggiare l’attuale situazione di criticità. L’obiettivo resta quello di assicurare il ripristino della piena sicurezza, intervenendo tempestivamente su ogni nuova segnalazione.