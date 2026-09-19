Arriva il secondo punto in campionato per il Cosenza. Lupi in vantaggio con Clemente. Ad un quarto d’ora dalla fine, il gol del pareggio segnato dall’ex Michele Emmausso con un grande calcio di punizione.

DIFESA

RIZZO: VOTO 6,5

Una grande parata il primo tempo su Tripi, se la cava senza problemi con i piedi. Imparabile la punizione di Emmausso. Nel finale provvidenziale uscita su Molinaro. Esordio ok.

PASCALAU: VOTO 6

Fa prevalere la sua forza fisica e per un’ora non passa nulla. Poi cala un po’ di rendimento e di intensità.

DALMAZZI: VOTO 6

Si piazza al centro della difesa e, anche se non era difficile, gioca molto meglio delle ultime uscite.

DAMETTO: VOTO 6,5

Troppo brutta per essere vera la sua versione di Giugliano. Torna un calciatore affidabile. Forse gli giova anche il cambio di posizione visto che si piazza da braccetto mancino.

CENTROCAMPO

CLEMENTE: VOTO 6,5

Gioca un grande primo tempo nel quale trova anche il suo primo gol con la maglia del Cosenza. Nella ripresa si vede meno e soffre Emmausso che si allarga dal suo lato.

D’ALENA: VOTO 6

Un tempo di grande volontà nel quale lascia a Palmieri i compiti di regia e prova a farsi vedere anche in fase offensiva. Resta negli spogliatoi al 45’.

PALMIERI: VOTO 6

La marcia è ancora ridotta ma quando ha la palla tra i piedi è praticamente in cassaforte. Il suo recupero è fondamentale per questa squadra.

GIANNINI: VOTO 6

Ritrova una maglia da titolare e piazza anche il primo assist con la maglia del Cosenza. Partita ordinata.

ATTACCO

ENERGE: VOTO 6,5

Quando ha la palla tra i piedi, inventa sempre qualcosa di interessante. E’ un peccato che si accenda ad intermittenza. Ma di lui, questo Cosenza, non può farne a meno.

MCJANNET: VOTO 7

Torna finalmente il calciatore visto nelle prime uscite stagionali. Fa su e giù per tutti i 90 minuti senza mai tirarsi indietro. Ci mette qualità nelle giocate. Il migliore dei lupi.

PETROVIC: VOTO 6

Sta entrando in forma. Dai suoi piedi nasce l’azione del gol del vantaggio. Fa a sportellate con i difensori campani e vince tanti duelli.

ALLENATORE

COPPITELLI: VOTO 6

La qualità resta bassa, ma quanto meno la sua squadra ci mette voglia ed intensità, qualità fondamentali per chi ha l’obiettivo della salvezza. Con un po’ di fortuna in più sarebbero potuti arrivare oggi i primi 3 punti dell’anno. Appuntamento rimandato, ma una parolina ad Achour per il gol sbagliato, siamo certi che la dirà.



SUBENTRATI

CONTILIANO: VOTO 6

Entra in campo con grande volontà, lotta su ogni palla. E’ confusionario a volte, ma fa il suo.

ACHOUR: VOTO 4,5

Ha sui piedi la palla del 2-0 ma la fallisce malissimo tirando una saponetta a tu per tu con Forte. Sarebbe stato molto probabilmente il gol della vittoria.

DZEPAR: VOTO 6

Segnali di vita da parte dell’olandese. Ordinato, gioca semplice e sbaglia poco.

QUIETO: SV