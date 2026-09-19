L’avviso interessa tutti i versanti regionali. Attese piogge e possibili temporali anche in Sicilia e in alcune aree della Sardegna

Una domenica ancora condizionata dal maltempo in Calabria. La Protezione civile ha diramato per il 20 settembre un’allerta gialla che interessa l’intero territorio regionale per il rischio di temporali e per possibili criticità di natura idraulica e idrogeologica.

Le condizioni di instabilità continueranno a interessare soprattutto il Sud Italia e le due isole maggiori, dove saranno ancora possibili precipitazioni e fenomeni temporaleschi. L’allerta coinvolge, oltre alla Calabria, diverse aree della Sicilia e parte della Sardegna.

Allerta gialla in tutta la Calabria

L’avviso di ordinaria criticità riguarda tutti i versanti calabresi:

versante ionico settentrionale;

versante ionico centro-settentrionale;

versante ionico centro-meridionale;

versante ionico meridionale;

versante tirrenico settentrionale;

versante tirrenico centro-settentrionale;

versante tirrenico centro-meridionale;

versante tirrenico meridionale.

La classificazione gialla è stata indicata per tre differenti tipologie di rischio: temporali, criticità idraulica e criticità idrogeologica.

Possibili piogge e temporali

Nel corso della giornata potranno verificarsi precipitazioni sparse e temporali. La localizzazione e l’intensità dei fenomeni potrebbero variare anche in tempi brevi, secondo le caratteristiche tipiche delle fasi di instabilità.

In presenza di temporali possono verificarsi accumuli d’acqua, difficoltà nel sistema di smaltimento delle piogge, innalzamenti dei corsi d’acqua minori e disagi alla circolazione.

Particolare attenzione è richiesta nelle aree già vulnerabili, lungo i sottopassi, in prossimità di torrenti e canali e nei territori esposti a fenomeni franosi.

Cosa significa il rischio idrogeologico

L’ordinaria criticità per rischio idrogeologico segnala la possibilità di fenomeni localizzati come ruscellamenti, smottamenti, caduta di massi o frane superficiali. Le conseguenze possono manifestarsi soprattutto nei punti in cui il terreno risulta già saturo o presenta condizioni di fragilità.

Il rischio idraulico riguarda invece il possibile innalzamento dei livelli di fiumi e corsi d’acqua, con eventuali allagamenti nelle aree circostanti. L’allerta non indica la certezza che questi eventi si verifichino, ma richiama la necessità di mantenere un adeguato livello di attenzione.

Allerta anche in Sicilia e Sardegna

La Protezione civile ha diramato l’allerta gialla per temporali anche nell’Iglesiente e nel Campidano, in Sardegna.

In Sicilia l’avviso interessa buona parte del territorio regionale, compresi i settori sud-orientali, ionici e tirrenici, il bacino del fiume Simeto e le isole Eolie, Egadi, Ustica, Pantelleria e Pelagie. Per diverse aree siciliane è segnalata anche l’ordinaria criticità per rischio idrogeologico.

Le raccomandazioni

Durante i fenomeni più intensi è opportuno limitare gli spostamenti non necessari e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità locali.