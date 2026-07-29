Dalle rotte del narcotraffico alle transazioni anonime su blockchain: ecco come i clan sono diventati holding digitali globali. La relazione della Commissione parlamentare antimafia è un viaggio nel nuovo business criminale tra "contractors" del dark web e il grande sogno del riciclaggio istantaneo

Per decenni è stata raccontata con i riti arcaici, i santini bruciati e la violenza dei sequestri di persona. Oggi, quella stessa organizzazione, definita come una delle "mafie storiche" più radicate, ha compiuto un salto di specie tecnologico che la rende un'entità ibrida, smaterializzata e globale.

La 'ndrangheta non è più solo una consorteria legata al sangue e al territorio; è diventata una holding transnazionale capace di operare nel cyber-spazio con la stessa efficacia con cui controlla le rotte del narcotraffico. Il racconto di questa evoluzione digitale è raccontato nella relazione “La rete invisibile della mafia: dalle criptovalute alle comunicazioni cifrate”, un documento approvato il 15 luglio 2026 dalla Commissione parlamentare antimafia.

Il caso Morabito e la caduta del muro di ANØM

La conferma definitiva di questa metamorfosi è arrivata con l'arresto in Brasile di Rocco Morabito, considerato uno dei più pericolosi narcotrafficanti della 'ndrangheta a livello internazionale. La sua cattura, dopo anni di latitanza, non è stata il frutto di un tradizionale pedinamento, ma il risultato dell'operazione internazionale ANØM.

Le autorità americane e australiane sono riuscite a penetrare un sistema di comunicazione cifrata che la criminalità organizzata credeva impenetrabile. Morabito, come molti altri vertici della "Mafia 4.0", si sentiva protetto da quello che la Commissione definisce un "vello d'oro": il criptofonino. Questi dispositivi, modificati per rimuovere Gps, fotocamere e microfoni, utilizzano sistemi operativi "bunkerizzati" e app di messaggistica proprietarie che operano su server spesso allocati in giurisdizioni extra-UE, garantendo un anonimato che sembrava assoluto.

Comunicazioni blindate e "Crime-as-a-Service"

L'inchiesta rivela come l'approvvigionamento di stupefacenti abbia raggiunto volumi e capillarità impensabili proprio grazie alla pianificazione coordinata su canali cifrati. La 'ndrangheta ha compreso che la forza militare non serve più a imporsi, se si può agire sotto traccia. Le comunicazioni non corrono più lungo i normali flussi telefonici, ma su reti VoIP (Voice over IP) gestite da operatori "Over The Top" (OTT) che sfuggono alle prestazioni obbligatorie verso l'autorità giudiziaria.

Si è passati a un modello di "business as-a-service": l'organizzazione non sviluppa più internamente ogni competenza, ma acquista pacchetti di anonimato "chiavi in mano" da specialisti della cybersecurity che operano nel mercato illecito. Hanno reclutato nel dark web veri e propri "contractors" digitali: hacker offensivi, esperti di sicurezza e broker di criptovalute.

Criptovalute: il grande sogno del riciclaggio istantaneo

Il cuore pulsante di questa nuova economia criminale sono le criptovalute. Esse hanno esaudito il "grande sogno" della mafia: effettuare transazioni istantanee e pseudonime in tutto il mondo, bypassando il sistema bancario tradizionale e i controlli antiriciclaggio.

La 'ndrangheta utilizza tecniche di cyberlaundering (riciclaggio cibernetico) per ripulire i proventi del traffico di droga, sfruttando l'opacità della blockchain. Attraverso lo "smurfing automatizzato", potenziato dall'intelligenza artificiale, le ingenti somme derivanti dal narcotraffico vengono suddivise in micro-transazioni che rendono quasi impossibile ricostruire il percorso del riciclaggio. L'uso di monete incentrate sulla privacy, come Monero o Zcash, che nascondono sistematicamente mittente, destinatario e importo, ha creato un'area franca dove la ricchezza diventa invisibile.

Il ponte generazionale e la mafia silente

Questa evoluzione è possibile grazie a un inedito equilibrio interno. Accanto ai "veterani" che custodiscono i riti e i codici della tradizione, operano giovani membri con un'elevata capacità digitale, spesso discendenti di famiglie già affiliate, capaci di padroneggiare i linguaggi della rete e delle nuove tecnologie. È un ponte generazionale che garantisce la sopravvivenza del sodalizio, trasformandolo in una mafia silente che predilige il basso profilo e l'infiltrazione economica alla violenza manifesta.

Lo Stato costretto a rincorrere

Nonostante il successo di operazioni come ANØM, EncroChat o SkyECC, il quadro normativo attuale appare ancora come una "macchia di leopardo". Il codice di procedura penale italiano sconta un'arretratezza rispetto ai mezzi investigativi ad alto contenuto tecnologico. Le forze dell'ordine si trovano a operare in un'area grigia, dove l'assenza di regole chiare sul sequestro di asset digitali e sull'accesso ai dati ospitati su server esteri rischia di creare zone franche per la criminalità.

La 'ndrangheta ha già mutato pelle, diventando una potenza digitale che distorce i mercati e mina la sicurezza nazionale. La sfida ora è tutta normativa e tecnologica: lo Stato deve cambiare con la stessa velocità dei suoi antagonisti per impedire che la rete invisibile della mafia diventi definitivamente impenetrabile.