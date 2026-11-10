Blitz patrimoniale della Guardia di finanza su disposizione del Tribunale di Catanzaro, su proposta della Dda. Nel mirino immobili, terreni, aziende, conti correnti, titoli e due cavalli tra Cirò Marina e Botricello

Un patrimonio da circa un milione di euro finisce sotto sequestro nell'ambito del contrasto economico alla 'ndrangheta nel Crotonese. La Guardia di finanza ha eseguito due distinti decreti di sequestro patrimoniale nei confronti di esponenti di vertice delle consorterie criminali cutrese e cirotana, considerate egemoni nei rispettivi territori. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Catanzaro, sezione Misure di prevenzione, su proposta della Direzione distrettuale antimafia.

L'operazione è stata condotta dai militari del Comando provinciale delle Fiamme gialle di Crotone al termine di approfondite verifiche economiche e patrimoniali. Gli accertamenti hanno riguardato oltre 15 persone legate ai soggetti destinatari delle misure da vincoli di parentela e affinità, consentendo di ricostruire la disponibilità, diretta o indiretta, di beni ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati.

Immobili, terreni e aziende nel patrimonio sequestrato

Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro è stimato in circa un milione di euro. Tra le disponibilità individuate figurano numerosi fabbricati e terreni situati nei territori comunali di Cirò Marina e Botricello.

Il provvedimento ha colpito anche attività economiche: sotto sequestro l'intero compendio aziendale di una società in accomandita semplice e due ditte individuali. Un intervento che punta a incidere non soltanto sulle ricchezze immobiliari, ma anche sulle attività imprenditoriali riconducibili, secondo gli accertamenti, ai soggetti destinatari delle misure di prevenzione.

Conti, titoli e persino due cavalli

Il sequestro comprende inoltre un articolato insieme di disponibilità finanziarie e valori. I militari hanno individuato rapporti bancari con saldi attivi superiori a 3mila euro, cassette di sicurezza, titoli azionari e obbligazionari, libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali, Certificati del Tesoro e Buoni ordinari del Tesoro.

Nell'elenco dei beni sottoposti a misura figurano anche due equini. Un patrimonio diversificato, dunque, che comprende immobili, attività economiche, risparmi e beni mobili registrati.

La strategia patrimoniale della Dda contro le cosche

L'attività si inserisce nella strategia di contrasto alla criminalità organizzata portata avanti dalla Procura di Catanzaro e dalla Guardia di finanza, con particolare attenzione alla ricostruzione delle ricchezze accumulate e alla verifica della loro provenienza.

Al centro degli accertamenti, la sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità diretta o indiretta dei soggetti destinatari dei provvedimenti e le rispettive capacità reddituali dichiarate. L'obiettivo delle misure di prevenzione patrimoniale è sottrarre alle organizzazioni criminali le risorse economiche ritenute illecitamente accumulate, incidendo sulla loro capacità di condizionare il tessuto economico e sociale dei territori.