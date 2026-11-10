L’ente ha diramato una nota dopo la scossa di stamattina che ha turbato la quiete di Cosenza e provincia: «L’evento si inserisce nel quadro della normale attività sismica della nostra Regione»

«La scossa di terremoto di magnitudo 3.5 che si è verificata alle 8:38 di stamattina 10 novembre nel comune di Cerisano si inserisce nel quadro della normale attività sismica della nostra Regione». Lo ha comunicato la Protezione Civile della Calabria dopo il sisma che ha scosso la serenità di Cosenza e provincia.

«La Calabria - ha evidenziato l’ente - è infatti attraversata da numerose faglie attive che storicamente hanno generato forti terremoti (anche nella Valle del Crati es. 1184, 1854 e 1870). La scossa di questa mattina è di per sé di debole energia, ma è stata comunque avvertita in modo importante sia per la profondità molto ridotta a cui è avvenuta (circa 8,5 km) e sia per la natura dei terreni che costituiscono il substrato della valle del Crati. Tali terreni, costituiti dai sedimenti alluvionali del Fiume Crati (soprattutto sabbie e argille) amplificano le onde sismiche rendendo di fatto gli effetti della scossa sismica più intensi».