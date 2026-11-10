La scossa avvertita oggi a Cosenza e provincia ha riaperto il tema dei protocolli di sicurezza. La frase simbolo resta quella imparata fin da bambini: “sotto i banchi”. Ma il comportamento corretto non finisce lì: durante il sisma ci si protegge, poi si evacua seguendo il piano dell’istituto

«Sotto i banchi». È forse la frase più immediata, quella che tutti ricordano dalle prove di evacuazione fatte a scuola. Una specie di riflesso collettivo che torna ogni volta che la terra trema.

È successo anche oggi, dopo la scossa avvertita a Cosenza e in diversi centri della provincia. In molte scuole gli studenti sono stati fatti uscire dagli edifici e radunati nei punti di raccolta. Ma prima dell’evacuazione, durante quei pochi secondi in cui tutto si muove, la regola resta una: proteggersi.

E quindi sì, anche sotto i banchi, se sono robusti e se rappresentano il riparo più vicino.

Il senso non è nascondersi, ma evitare di essere colpiti da vetri, intonaci, lampade, scaffali o altri oggetti che possono cadere. Per questo durante la scossa non bisogna correre verso le scale o precipitarsi all’esterno.

La fuga istintiva, in quei momenti, può diventare più pericolosa del sisma stesso.

Prima ci si protegge, poi si esce

Durante il movimento ci si ripara, ci si allontana da finestre e mobili instabili e si aspetta che la scossa finisca. Solo dopo comincia l’evacuazione vera e propria.

A quel punto entrano in funzione le procedure previste dal piano di emergenza della scuola: le classi escono seguendo i percorsi stabiliti, senza usare gli ascensori, e raggiungono il punto di raccolta.

Qui gli insegnanti verificano la presenza degli studenti e attendono le indicazioni dei responsabili.

È esattamente per questo che durante l’anno vengono organizzate le prove di evacuazione: non tanto per insegnare una teoria, quanto per trasformare una serie di gesti in comportamenti quasi automatici.

“Sotto i banchi” non significa che la scuola sia pericolante

L’altra convinzione da sfatare riguarda quello che succede dopo.

L’evacuazione non significa necessariamente che l’edificio abbia subito danni. In molti casi rappresenta semplicemente una misura di prudenza prevista dalle procedure di sicurezza.

Dopo l’uscita possono essere effettuati controlli sugli ambienti e, se non emergono criticità e non vengono disposte chiusure, gli studenti possono rientrare nelle aule.

È quello che è accaduto oggi in diversi istituti del Cosentino: prima la paura, poi l’uscita ordinata e infine il ritorno alle lezioni.

Chi rientra e chi va a casa

Perché alcune scuole fanno rientrare gli studenti e altre li mandano a casa? Perché dopo una scossa non scatta automaticamente la chiusura. Ogni istituto applica il proprio piano di emergenza e valuta le condizioni dell’edificio. Se non emergono criticità, si può rientrare; se invece servono controlli tecnici o permangono dubbi sulla sicurezza, le lezioni vengono sospese. A questo si aggiungono eventuali ordinanze dei Comuni, che possono disporre la chiusura degli edifici scolastici.

La regola più importante è non improvvisare

Quando la terra trema, pochi secondi sembrano lunghissimi. Ed è proprio in quei momenti che l’improvvisazione può creare il rischio maggiore.

La vecchia frase “sotto i banchi” resta quindi utile, perché contiene in modo semplice il primo principio da ricordare: durante la scossa non si corre, ci si protegge.

Poi si esce, ma solo quando il movimento è finito e seguendo le procedure previste.

In fondo, tutta la sicurezza scolastica in caso di terremoto può essere riassunta così: prima proteggersi, poi evacuare, infine aspettare che siano i responsabili a decidere quando e se rientrare.