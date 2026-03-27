VIDEO | Le situazioni più critiche in provincia di Cosenza e Reggio, dove le squadre hanno operato anche per la rimozione di mezzi pesanti rimasti bloccati. Possibili disagi per temporali, grandinati e forti raffiche di vento

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la Calabria, con precipitazioni nevose anche a quote medio basse, Anas ha attivato i protocolli previsti dal Piano Neve per garantire la sicurezza e la transitabilità della rete stradale. Massima attenzione è raccomandata per possibili temporali e grandinate sulla rete stradale in provincia di Cosenza e alle forti raffiche di vento lungo la dorsale tirrenica della Ss 18 ‘Tirrena Inferiore’ e sui versanti esposti della Ss 107 ‘Silana Crotonese’, in particolare nel tratto compreso tra il Valico della Crocetta e Paola.

Le nevicate stanno interessando in particolare i tratti montani delle statali 108 Bis, 19 ‘Delle Calabrie’, SS 177 ‘Silana di Rossano’,660 ‘Di Acri’, 107 ‘Silana Crotonese e sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” nel tratto tra Sala Consilina e Laino Borgo, in provincia di Cosenza.

Mezzi e personale in azione dalle prime ore di questa mattina anche nella provincia di Reggio Calabria, sulla statale 183 ‘Aspromonte Jonio’ e 184 ‘Delle Gambarie’.

Al momento, il traffico risulta regolare sull’intera rete viaria.

Nel tratto della A2 “Autostrada del Mediterraneo” compreso tra Sala Consilina e Frascineto sono stati attivati presidi di filtraggio del traffico, presso gli svincoli di Sala Consilina in direzione sud e a Sibari in direzione nord. Sul posto sono attualmente impegnati 10 mezzi spazzaneve, oltre a personale tecnico Anas. Durante la notte il personale Anas è inoltre intervenuto su alcuni tratti per la rimozione di veicoli intraversati, in particolare mezzi pesanti sprovvisti di catene o pneumatici invernali. Le attività sono coordinate attraverso le Sale Operative Territoriali di Cosenza e Catanzaro al fine di assicurare un presidio costante e interventi tempestivi lungo le tratte interessate.

Particolare attenzione è rivolta al tratto A2 Lagonegro - Frascineto e alle aree montane della Sila, dove le condizioni meteo risultano in peggioramento.

Si ricorda che è in vigore l’ordinanza che prevede l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali, valida fino al 15 aprile.