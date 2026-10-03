L’uomo avrebbe accelerato alla vista dei militari durante un controllo del territorio. Raggiunto dalla pattuglia, sarebbe stato trovato in possesso di banconote contraffatte da 20 e 50 euro

Non si sarebbe fermato all’alt intimato dai carabinieri e avrebbe tentato di sottrarsi al controllo accelerando improvvisamente. Ne è nato un inseguimento lungo le strade di Piano Lago, concluso poco dopo con il fermo dell’automobilista.

L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio effettuato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Rogliano, della quale faceva parte anche il comandante del reparto.

Secondo quanto ricostruito, i militari avrebbero intimato l’alt al conducente di un’automobile per procedere a un controllo. L’uomo, invece di fermarsi, avrebbe accelerato tentando di allontanarsi.

L’inseguimento e il controllo

La pattuglia è riuscita a raggiungere e bloccare la vettura dopo un inseguimento nella zona.

Durante la successiva perquisizione, i carabinieri avrebbero rinvenuto diverse banconote contraffatte nei tagli da 20 e 50 euro, immediatamente sottoposte a sequestro.

L’uomo, di origine nordafricana e già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi sottoposto a misura cautelare nell’ambito dell’indagine relativa al possesso delle banconote false.

Indagini sulla provenienza del denaro

Gli accertamenti ora proseguiranno per stabilire da dove provengano le banconote sequestrate e ricostruire l’eventuale circuito nel quale sarebbero state destinate a essere utilizzate.

Gli investigatori dovranno inoltre verificare se parte del denaro contraffatto fosse già stata immessa in circolazione nella zona.

Le indagini sono ancora in corso e dovranno chiarire tutti gli aspetti della vicenda, compresa l’esatta provenienza delle banconote e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.