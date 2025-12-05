Vettura ridotta a carcassa dal rogo in pochi minuti e aria che si è fatta irrespirabile nei dintorni. Gli investigatori orientati verso l’origine dolosa

Un’auto è stata divorata dalle fiamme nella notte lungo via Matteotti, nell’area urbana di Corigliano, nel comune di Corigliano Rossano. La vettura, parcheggiata a bordo strada, si è trasformata in un ammasso annerito mentre alte fiammate si alzavano nel buio, come mostra l’immagine scattata sul posto.

Il calore sprigionato dal rogo ha avvolto in breve ogni parte del mezzo, lasciando solo la scocca metallica. Una densa colonna di fumo ha raggiunto i piani alti delle abitazioni vicine, attirando l’attenzione dei residenti che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e raccogliere gli elementi utili. Le prime valutazioni portano a ritenere che l’incendio sia stato provocato volontariamente. Gli investigatori stanno ora lavorando alla ricostruzione dei fatti e alla verifica di eventuali riprese dei sistemi di sorveglianza presenti nella zona. Nessuna persona risulta coinvolta. La strada è rimasta chiusa per alcune decine di minuti per consentire i rilievi.