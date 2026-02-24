Il regionale delle 7.23 diretto all’aeroporto non è partito secondo programmi: docenti e lavoratori bloccati in stazione senza preavviso, chiesto aiuto alla Polfer

Mattinata di forti disagi per i pendolari sulla tratta tirrenica calabrese. Oggi non è partito il consueto treno regionale delle 7.23 diretto a Lamezia Terme, con fermata a Paola, lasciando a piedi docenti, studenti e lavoratori diretti verso scuole, uffici e coincidenze.

La cancellazione è stata comunicata solo una volta a bordo del convoglio, quando i passeggeri erano già saliti. A quel punto, sono stati costretti a scendere e ad attendere il treno successivo, previsto per le 8.23, con inevitabili ritardi e disagi.

La situazione ha generato polemiche e malumori tra i viaggiatori abituali della tratta Paola–Lamezia. In molti hanno lamentato l’assenza di un preavviso tempestivo, che avrebbe consentito di organizzarsi diversamente ed evitare ritardi a scuola o sul posto di lavoro. Docenti e lavoratori hanno raccontato di essere rimasti bloccati in stazione senza informazioni chiare sulle cause della soppressione del treno.

Di fronte alla mancanza di comunicazioni dettagliate, alcuni pendolari si sono rivolti alla Polizia Ferroviaria per chiedere spiegazioni e chiarimenti sulla cancellazione improvvisa del regionale.