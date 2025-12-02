Scontro tra due vetture davanti al Centro veterinario: traffico in tilt e intervento congiunto di vigili del fuoco, 118 e polizia locale

A Paola la quotidianità è stata interrotta da un incidente che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. L’episodio si è verificato in via Sant’Agata, dove due auto si sono urtate nei pressi dell’ingresso che conduce al Centro veterinario, trasformando il tratto in una zona di emergenza. Gli agenti del Commissariato di Polizia stanno infatti valutando diverse ipotesi. La zona è stata subito delimitata per permettere i rilievi tecnici.

La forza dell’urto ha causato il ribaltamento di una Opel Corsa, rimasta su un fianco in mezzo alla carreggiata. All’interno, un giovane è rimasto bloccato, impossibilitato a uscire a causa delle lamiere deformate. Una situazione critica, affrontata dai Vigili del fuoco con le attrezzature necessarie. L’intervento è stato rapido e sicuto.

Nel frattempo, sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti mentre i vigili lavoravano per liberare il ragazzo dall’abitacolo. Una volta estratto, è stato stabilizzato e portato in ambulanza verso l’ospedale della zona per accertamenti urgenti. Le sue condizioni non sono state ancora rese note. Anche il conducente dell’altra vettura e gli altri passeggeri sono stati sottoposti a controlli medici per verificare la presenza di traumi o contusioni. La circolazione è tornata gradualmente alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza del tratto.