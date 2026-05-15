Un ex consigliere regionale della Calabria, eletto in passato nella circoscrizione nord, risulta indagato nell’ambito di una vicenda dai contorni ancora in fase di definizione, ma certamente nata in ambito familiare e riguardante questioni di eredità.

L’inchiesta

L’indagine, secondo quanto emerge, si trova ancora nelle battute iniziali e al momento vige il massimo riserbo sulla natura dei possibili reati contestati e sull’effettiva portata degli accertamenti in corso. Secondo fonti investigative, inoltre, al momento non risultano sequestri di beni, somme di denaro o altri provvedimenti cautelari direttamente collegati a questo preciso filone di indagine, ma solo degli accertamenti.

L’inchiesta, che andrebbe avanti già da diverso tempo, è coordinata dal procuratore capo della Procura di Paola, Domenico Fiordalisi, il quale ha affidato il compito di investigare ai carabinieri della stazione Diamante e della Compagnia di Scalea, diretta dal capitano Alessandro Francesco Senatore.

Quadro investigativo in evoluzione

Il quadro investigativo resta comunque in evoluzione e nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire i contorni di una vicenda ampia e complessa.