L’iniziativa dell’amministrazione comunale trasforma gli spazi urbani in luoghi di riflessione civica e partecipazione

Portare la Costituzione Italiana fuori dai libri e dagli ambienti istituzionali, rendendola visibile nella quotidianità delle persone. È l’obiettivo dell’iniziativa avviata dall’amministrazione comunale di Castiglione Cosentino, che ha scelto di installare alcuni articoli della Carta costituzionale sui nuovi pannelli pubblicitari collocati all’ingresso del paese.

Sul retro delle strutture trovano spazio i principi fondamentali della Repubblica italiana, trasformando elementi urbani normalmente destinati alla comunicazione visiva in strumenti di riflessione civile e partecipazione collettiva.

L’idea nasce dalla volontà di riportare la Costituzione “tra la gente”, rendendola accessibile nei luoghi attraversati ogni giorno da cittadini e visitatori. Libertà, uguaglianza, diritti, solidarietà e democrazia diventano così parole presenti nello spazio pubblico, non più percepite come concetti lontani o riservati esclusivamente agli ambienti giuridici e istituzionali.

Passeggiando per il paese o attraversando una piazza, sarà possibile leggere alcuni articoli della Carta costituzionale e soffermarsi sui valori che regolano il vivere civile e democratico della comunità nazionale.

L’iniziativa assume anche una forte valenza educativa, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Leggere un articolo della Costituzione lungo il tragitto verso scuola o durante la vita quotidiana può diventare un modo spontaneo per avvicinarsi ai temi della cittadinanza attiva, dei diritti e dei doveri.

L’amministrazione comunale punta così a trasformare gli spazi pubblici in occasioni di incontro, conoscenza e consapevolezza collettiva, con l’idea che anche piccoli interventi culturali possano contribuire a rafforzare il senso di comunità e il legame con i principi democratici del Paese.